В Польше на железнодорожных путях нашли квадрокоптер с камерой

У железнодорожных путей на севере Польши обнаружили дрон с камерой В Польше на железнодорожных путях нашли квадрокоптер с камерой

Москва28 окт Вести.Неопознанный квадрокоптер, оборудованный видеокамерой и картой памяти, был найден рядом с железной дорогой в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Аппарат зацепился за элемент опоры линии электропередач (ЛЭП) чуть выше метра от земли в районе населенного пункта Коморово-Жулавске близ ж/д путей, ведущих в Ольштын.

Вокруг места происшествия расположены исключительно сельскохозяйственные поля.

Отмечается, что четырехпропеллерный дрон был дооснащен дополнительным аккумулятором и записывающим устройством. Правоохранители устанавливают владельца квадрокоптера.

На месте работают эксперты-пиротехники контртеррористического подразделения полиции из Ольштына и пожарные команды.

Ранее неопознанный летающий объект (НЛО) упал в городе Любачув в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.