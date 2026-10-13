У жителя Приморья полицейские изъяли 278 кустов конопли МВД: в Приморье перед судом предстанет наркоплантатор из Спасска

Москва13 окт Вести.В Приморском крае перед судом предстанет житель Спасска, у которого полицейские изъяли 278 кустов конопли, сообщается в MAX-канале МВД региона.

После анонимного сообщения в полицию стражи порядка осмотрели квартиру жительницы Спасска и обнаружили на балконе в цветочных горшках восемь кустов конопли, а также части растения в ящике тумбы. Выяснилось, что пожилая хозяйка квартиры, которая в силу заболевания не выходит на балкон, не знала о происходящем: семена конопли тайно высадил 58‑летний сожитель ее дочери. После обыска в доме у мужчины всего изъято не менее 278 кустов конопли.

Установлено, что фигурант ранее в лесополосе собрал с куста семена конопли, часть высадил у себя дома, часть - тайно в горшках на балконе квартиры матери своей сожительницы. Потом ухаживал за растениями. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения - конопля. С выращенных кустов макушечные части и листья он использовал сам и изготавливал гашишное масло. Медицинское освидетельствование в организме фигуранта выявлено содержание наркотиков.

Мужчина признал вину. Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве, сбыте наркотиков, а также культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства говорится в сообщении

Уголовное дело направлено суд.