Уборщика больницы в Турции заподозрили в участии в операциях

Уборщика больницы в Турции заподозрили в участии в хирургических операциях Уборщика больницы в Турции заподозрили в участии в операциях

Москва9 ноя Вести.В турецком городе Гиресун на черноморском побережье сотрудника уборочной службы частной больницы заподозрили в участии в хирургических операциях без соответствующего образования и квалификации, сообщил телеканал TV100 со ссылкой на заявления местного политика Месута Айдына и адвоката Эртугрула Генча.

Предполагается, что человек, работавший уборщиком, участвовал в операциях, не имея соответствующих полномочий сообщает канал

По словам Айдына, сведения о возможных нарушениях поступали к нему на протяжении трех-четырех месяцев. Для проверки информации он собирал данные у работников медицинского учреждения, пациентов и их родственников.

Айдын сообщил, что передал собранные материалы министру здравоохранения Турции Кемалю Мемишоглу. По его утверждению, глава ведомства поручил региональному управлению здравоохранения провести проверку.

Адвокат Эртугрул Генч, в свою очередь, заявил, что фотографии и видеозаписи предполагаемого участия уборщика в работе операционной размещались в социальных сетях больницы, врача и самого сотрудника. Он призвал установить, в каких именно хирургических вмешательствах тот принимал участие и какие действия выполнял.

Ранее сообщалось, что хирурги прооперировали жителю Турции не то ухо.