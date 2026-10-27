Москва27 окт Вести.Участники саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) по итогам мероприятия приняли Московскую декларацию. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в декларации "будет отмечена роль государств - участников форума как надежных поставщиков природного газа, значительный вклад этого энергоресурса в обеспечение глобальной энергобезопасности".

Давайте считать Московскую декларацию одобренной сказал президент России Владимир Путин в завершение саммита

26 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал подписание трех важных документов по окончании саммита "Россия - Африка".