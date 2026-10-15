Москва15 октВести.Ученые зафиксировали семь новорожденных белушат у Соловецкого архипелага летом 2026 года. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Институте океанологии РАН.
За сезон в репродуктивном скоплении было зарегистрировано семь новорожденных белушатзаявили там
Кроме того, специалисты изучают, как на морских млекопитающих в Соловецком заливе может влиять шум от строительных работ на Большом Соловецком острове.
Общая продолжительность подводных акустических записей превысила 6600 часов. В институте отметили, что при строительстве уже второй сезон применяют вибропогружение свай – метод, который считается наиболее щадящим для морских млекопитающих с точки зрения акустического воздействия.
Специалисты также провели четыре серии измерений уровня шума на разных расстояниях от места погружения свай. Эти данные позволят точнее оценить, как распространяется строительный шум и каким образом он может воздействовать на морских млекопитающих.
Исследования ведутся в рамках государственного задания по оценке влияния антропогенных факторов на белух и настоящих тюленей при строительстве гидротехнических сооружений на острове Большой Соловецкий. В том числе ученые анализируют воздействие строительного шума на животных.
Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы России сообщили, что на Соловках отреставрируют одноэтажное здание овощехранилища 1932 года постройки. По окончании реставрации в нем планируют разместить информационно-сервисный центр Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.