Ученые нашли семь новорожденных белушат у Соловков Ученые нашли семь новорожденных белушат у Соловецкого архипелага

Москва15 окт Вести.Ученые зафиксировали семь новорожденных белушат у Соловецкого архипелага летом 2026 года. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Институте океанологии РАН.

За сезон в репродуктивном скоплении было зарегистрировано семь новорожденных белушат заявили там

Кроме того, специалисты изучают, как на морских млекопитающих в Соловецком заливе может влиять шум от строительных работ на Большом Соловецком острове.

Общая продолжительность подводных акустических записей превысила 6600 часов. В институте отметили, что при строительстве уже второй сезон применяют вибропогружение свай – метод, который считается наиболее щадящим для морских млекопитающих с точки зрения акустического воздействия.

Специалисты также провели четыре серии измерений уровня шума на разных расстояниях от места погружения свай. Эти данные позволят точнее оценить, как распространяется строительный шум и каким образом он может воздействовать на морских млекопитающих.

Исследования ведутся в рамках государственного задания по оценке влияния антропогенных факторов на белух и настоящих тюленей при строительстве гидротехнических сооружений на острове Большой Соловецкий. В том числе ученые анализируют воздействие строительного шума на животных.

Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы России сообщили, что на Соловках отреставрируют одноэтажное здание овощехранилища 1932 года постройки. По окончании реставрации в нем планируют разместить информационно-сервисный центр Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.