Ученые нашли связь между употреблением кофе и здоровьем печени Ученые рассказали о связи между употреблением кофе и здоровьем печени

Москва10 авг Вести.Ученые провели крупное исследование с участием почти 355 тысяч человек и выявили связь между ежедневным употреблением кофе и здоровьем печени. Результаты приводит РБК.

Как отмечается, исследователи проанализировали случаи цирроза печени, гепатоцеллюлярной карциномы (наиболее распространенной формы рака печени), а также смертность, связанную с заболеваниями этого органа. По сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе, участники, выпивавшие пять и более чашек в день, имели на 32% более низкий риск цирроза, на 47% более низкий риск рака печени и на 42% более низкий риск смерти от заболеваний печени.

Кроме того, в ходе эксперимента ученые установили связь и при меньшем потреблении напитка. Как следует из результатов исследования, одна-две чашки кофе в день уменьшают риск цирроза на 20%, риск рака печени – на 24%, а вероятность смерти от заболеваний этого органа – на 31%.

Это, вероятно, наиболее полные данные долгосрочного наблюдения о влиянии кофе подчеркнул врач-гепатолог, специалист по трансплантации печени и ведущий автор исследования Хенсок Ким

Ранее терапевт Анна Иванова рассказала, что употребление кофе без сахара по утрам помогает сжигать жир.