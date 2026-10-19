Строительный сезон в Центральной России и на юге Сибири удлинился на 2-4 недели

Ученый: климатические изменения в России повлияли на строительную отрасль Строительный сезон в Центральной России и на юге Сибири удлинился на 2-4 недели

Москва19 окт Вести.Климатические изменения в России существенно повлияли на строительную отрасль. Потепление позволило увеличить продолжительность строительного сезона в Центральной России, Поволжье, а также на юге Сибири и Дальнего Востока на 2–4 недели. Об этом сообщил ТАСС доцент Тверского государственного технического университета (ТвГТУ), кандидат технических наук, почетный работник охраны природы Вячеслав Кузовлев.

Климатические изменения в России оказывают глубокое и прямое влияние на строительную отрасль. Сдвиг температурных границ (мягкие зимы и затяжная осень) трансформировал графики работ во всех климатических зонах отметил Кузовлев

По его словам, осенний сезон теперь сместился на ноябрь, а весеннее оттаивание грунтов начинается раньше. Это дает возможность дольше вести работы без дорогих "зимних" технологий (прогрева бетона и тепляков), что снижает общую стоимость строительства и ускоряет оборот капитала.

Однако, по мнению эксперта, в Арктической зоне и районах Крайнего Севера ситуация складывается двояко. С одной стороны, стало меньше экстремальных морозов ниже -40°C, когда техника не работает, а труд на открытом воздухе запрещен. С другой стороны, из-за сокращения сезона зимников доставка тяжелых грузов на удаленные объекты стала значительно сложнее и дороже.