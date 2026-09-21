Учитель из Владимира забыл русский язык после наркоза Преподаватель английского из Владимира забыл русский язык после наркоза

Москва21 сен Вести.Преподаватель английского языка из Владимира забыл родной язык после того, как ему провели колоноскопию под наркозом, пишет Mash.

По информации канала, 28-летнему мужчине предстояло пройти плановую процедуру под наркозом, который до этого он ни разу не делал.

После процедуры мужчина долго не приходил в себя, а когда наконец очнулся, выяснилось, что говорить по-русски Александр почему-то не может – пациент говорил исключительно на английском языке. Врачи больше часа пытались привести его в чувство говорится в публикации

На помощь врачи позвали жену, но даже в ее присутствии он продолжал говорить на иностранном языке.

Вспомнить родную речь он смог только через несколько часов.