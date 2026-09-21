Москва21 сенВести.Преподаватель английского языка из Владимира забыл родной язык после того, как ему провели колоноскопию под наркозом, пишет Mash.
По информации канала, 28-летнему мужчине предстояло пройти плановую процедуру под наркозом, который до этого он ни разу не делал.
После процедуры мужчина долго не приходил в себя, а когда наконец очнулся, выяснилось, что говорить по-русски Александр почему-то не может – пациент говорил исключительно на английском языке. Врачи больше часа пытались привести его в чувствоговорится в публикации
На помощь врачи позвали жену, но даже в ее присутствии он продолжал говорить на иностранном языке.
Вспомнить родную речь он смог только через несколько часов.