Удар Киева по Кирову назвали проявлением терроризма и бандитизма Депутат Новиков назвал атаку ВСУ на завод в Кирове проявлением бандитизма

Москва24 июл Вести.Удар Украины по заводу в Кирове можно расценивать как бандитизм и терроризм, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков изданию "Абзац".

По его словам, россиянам надо сплотиться перед лицом угрозы.

Когда не случайным образом, а целенаправленно предпринимаются действия, от которых страдает гражданское население, – хоть с правовой точки зрения, хоть с моральной, хоть с политической, – не чем иным, как бандитизмом, это названо быть не может указал Новиков

Он добавил, что терроризм надо осуждать и наказывать.

ВСУ утром в пятницу совершили ракетную атаку на предприятие в Кирове. По данным властей, шесть человек погибли, 12 госпитализированы.