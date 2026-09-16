Угандиец, мечтавший стать Путину сыном от Африки, привез ему кофе со своей фермы

Угандиец, мечтавший стать "сыном" Путина "от Африки", вырастил для него кофе Угандиец, мечтавший стать Путину сыном от Африки, привез ему кофе со своей фермы

Москва16 сен Вести.Угандиец Дэвис Акампурира, мечтавший стать президенту России Владимиру Путину "сыном от Африки", рассказал, что привез ему собственноручно выращенный кофе в подарок.

Акампурира приехал в этом году на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге.

По его словам, которые приводит РИА Новости, подарок символизирует плодородную почву, упорный труд и суверенное богатство Уганды.

Я выращиваю кофе и привез президенту [России Владимиру] Путину две упаковки премиального угандийского кофе, который я лично вырастил, собрал и упаковал на своей ферме сказал Акампурира

Угандиец рассказал, что вновь хотел бы встретиться с российским лидером, чтобы предложить свой кофе для поставок в Кремль.

В 2024 году Акампурира на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что хочет стать его "сыном от Африки" и видеть российского лидера в качестве наставника​​​. В ответ Путин в шутку назвал его сыном.