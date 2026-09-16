Москва16 сенВести.Угандиец Дэвис Акампурира, мечтавший стать президенту России Владимиру Путину "сыном от Африки", рассказал, что привез ему собственноручно выращенный кофе в подарок.
Акампурира приехал в этом году на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге.
По его словам, которые приводит РИА Новости, подарок символизирует плодородную почву, упорный труд и суверенное богатство Уганды.
Я выращиваю кофе и привез президенту [России Владимиру] Путину две упаковки премиального угандийского кофе, который я лично вырастил, собрал и упаковал на своей фермесказал Акампурира
Угандиец рассказал, что вновь хотел бы встретиться с российским лидером, чтобы предложить свой кофе для поставок в Кремль.
В 2024 году Акампурира на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что хочет стать его "сыном от Африки" и видеть российского лидера в качестве наставника. В ответ Путин в шутку назвал его сыном.