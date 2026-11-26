За граффити на вагоне поезда на 30-летнего москвича завели уголовное дело

Уголовное дело заведено на 30-летнего москвича, разрисовавшего электричку За граффити на вагоне поезда на 30-летнего москвича завели уголовное дело

Москва26 ноя Вести.Один из трех мужчин, разрисовавших вагон электрички, стал фигурантом уголовного дела, сообщает МВД РФ в MAX.

В ведомстве пояснили, что на художества правонарушителей в возрасте 30-33 лет на станции Бирюлево‑Пассажирская Павелецкого направления Московской железной дороги среагировали транспортные полицейские.

Вандалы бросились бежать, двоих удалось задержать.

На месте действия и при задержанных нашли улики: перчатки со следами краски, аэрозольные баллончики и даже стремянку. Все это отправлено на экспертизу.

Ущерб транспортной компании – больше 35 тыс. рублей. Против 30 летнего задержанного завели уголовное дело о вандализме говорится в публикации

Этот фигурант находится под обязательством о явке. Второй задержанный – 33‑летний житель Подмосковья – пока находится в статусе свидетеля. Мужчина уверяет, что по указанию приятеля успел нанести лишь одну букву. Третьего участника этой группы ищут.