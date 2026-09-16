Москва16 сенВести.Воронеж и еще пять районов области находятся под угрозой непосредственного удара БПЛА. Об этом пишет в MAX управление МЧС России по Воронежской области.
Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных воздушных судов в г. Воронеж, по Каширскому, Хохольскому, Рамонскому, Новоусманскому, Семилукскому районам. В 21 час. 16 минговорится в сообщении, опубликованном в 21.19
Звучат сирены, оповещающие об опасности. Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон.