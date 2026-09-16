В Воронеже и еще пяти районах объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Угроза удара БПЛА объявлена в Воронеже и еще пяти районах области В Воронеже и еще пяти районах объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Москва16 сен Вести.Воронеж и еще пять районов области находятся под угрозой непосредственного удара БПЛА. Об этом пишет в MAX управление МЧС России по Воронежской области.

Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных воздушных судов в г. Воронеж, по Каширскому, Хохольскому, Рамонскому, Новоусманскому, Семилукскому районам. В 21 час. 16 мин говорится в сообщении, опубликованном в 21.19

Звучат сирены, оповещающие об опасности. Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон.