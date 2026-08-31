Москва31 авгВести.Жители населенного пункта Милая под Киевом обвиняют власти Украины в хранении боеприпасов рядом с их домами. Об этом пишет британская газета The Guardian.
По словам местных жителей, они думали, что на складах рядом с их домами хранится гуманитарная помощь.
Виноваты те, кто устроил здесь склад. Здесь живут люди, это село. Нельзя хранить здесь что-то подобноеприводит газета слова одного из местных жителей
29 августа глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что склад боеприпасов в селе Милая находился рядом с жилой застройкой.