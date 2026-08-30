Журналист Навфаль: атака РФ на склад в Милой случилась в худший для Киева момент

Журналист Навфаль назвал потерю склада в Милой крайне невыгодной для Киева Журналист Навфаль: атака РФ на склад в Милой случилась в худший для Киева момент

Москва30 авг Вести.Атака российский армии на склад Вооруженных сил Украины в селе Милая Киевской области случился в наихудший для режима Владимира Зеленского момент, заявил журналист Марио Навфаль.

Он отметил, что на объекте могли храниться ракеты для комплексов Patriot, которые недавно запрашивал Зеленский.

Если это действительно так, удар пришелся для Украины в крайне неудачный момент: ее запасы ракет-перехватчиков и без того находятся на опасно низком уровне написал Навфаль в соцсети X

Ранее Вооруженные силы России атаковали склад с боеприпасами в селе Милая.

После удара по этому складу боеприпасов в селе Милая Киевской области глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что арсенал находился рядом с жилыми домами.