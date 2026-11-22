Украине для прохождения отопительного сезона не хватает 800 млн кубометров газа Украине не хватает 800 млн кубометров газа на отопительный сезон

Москва22 ноя Вести.Нехватка газа для прохождения отопительного сезона на Украине составляет примерно 800 млн кубометров, для закупки которых необходимо около 800 млн долларов.

Об этом сообщает агентство ТАСС, изучив данные Министерства энергетики Украины.

В ведомстве ранее заявляли, что плановый показатель запасов газа на зиму – 14,6 млрд кубометров – был достигнут уже к концу октября. Но эти данные учитывали и объемы буферного газа, который нужен для поддержания работы энергосистемы. Если исключить буферный газ, выходит, что к 20 ноября Украина накопила примерно 12,4 млрд кубометров, а для нормального прохождения отопительного периода требуется минимум 13,2 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что объем потребления природного газа на Украине за период с 1991 года снизился по меньшей мере в четыре раза, причиной чего стал развал экономики и промышленности страны.

Кроме того, в компании "Укрэнерго" рассказали, что энергетическая система Украины находится в крайне сложном состоянии из-за повреждения объектов инфраструктуры.