Украине предрекли больше территориальных потерь зимой Экс-сержант Малик: Украину ждет больше потерь территорий зимой

Москва17 ноя Вести.Украина предстоящей зимой столкнется с еще большими территориальными потерями. Об этом заявил руководитель программ по обороне в Киевской школе экономики и бывший сержант украинской морской пехоты Евгений Малик в комментарии изданию Politico.

Мы увидим больше жертв с нашей стороны и потерю территорий признал он

Как отметил Малик, киевский режим столкнется с этой проблемой уже зимой в связи с нехваткой финансирования со стороны западных стран.

В октябре газета Berliner Zeitung писала, что наращивание интенсивности ударов российской армии по промышленным объектам, портовой инфраструктуре и энергетическому комплексу Украины способно в течение года привести к экономическому падению республики.