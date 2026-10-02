Berliner Zeitung предрекла Киеву крах в течение года из-за усиления ударов ВС РФ

Berliner Zeitung: Украине грозит крах в течение года Berliner Zeitung предрекла Киеву крах в течение года из-за усиления ударов ВС РФ

Москва2 окт Вести.Наращивание интенсивности ударов Вооруженных сил России по промышленным объектам, портовой инфраструктуре и энергетическому комплексу Украины способно привести к экономическому падению республики за год. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье говорится, что даже при условии сохранения внешнего финансирования страна с разрушенным хозяйственным комплексом не сможет продолжать долгую оборону.

По оценке авторов материала, разрушение экономики подтолкнет новую волну эмиграции и приведет к срыву снабжения армии, в результате последует развал социально-экономической отрасли.

Издание приводит в пример массированную атаку ВС РФ с применением свыше 190 ракет и дронов, нацеленную на энергетический сектор Украины.

В публикации отмечается, что финансовое положение республики сейчас оценивается как критическое. Кроме того Украине не хватает средств для продолжения боевых действий и ракет для противовоздушной обороны.

Государственный внешний и внутренний долг Украины увеличился в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский. На данный момент госдолг достиг 215,5 миллиарда долларов.