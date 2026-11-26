Fact: украинец пытался покончить с собой на площади в центре Варшавы

Украинец пытался покончить с собой на площади у президентского дворца Варшавы Fact: украинец пытался покончить с собой на площади в центре Варшавы

Москва26 ноя Вести.Мужчина пытался покончить с собой на площади в Варшаве у президентского дворца и здания министерства культуры, по неофициальным данным, это украинец, пишет польский портал Fact.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду.

Прохожие немедленно бросились на помощь, как и сотрудники Службы государственной безопасности, находившиеся у здания президентского дворца говорится в сообщении

Мужчина госпитализирован с тяжелыми ожогами. Утром в четверг представитель Военно-медицинского института в Варшаве сообщил, что пострадавший жив.

Как нам стало известно неофициально, человеком, предпринявшим этот отчаянный шаг, был 22-летний гражданин Украины, студент Варшавского политехнического университета отмечает портал Fact

По данным портала, украинца зовут Эдвард, он требовал, чтобы к гражданам Украины в Польше относились так же, как к полякам.

Сенатор Гжегож Щетина в эфире телеканала TVP Info также заявил со ссылкой на МВД, что пострадавший является украинцем с польским удостоверением личности.

Ранее сообщалось, что количество нападений на украинцев в Польше достигло рекордных значений.