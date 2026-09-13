The Warsaw: поляки избили соотечественника в Чехии, думая, что он украинец

Поляки в Чехии избили соотечественника, приняв его за украинца The Warsaw: поляки избили соотечественника в Чехии, думая, что он украинец

Москва13 сен Вести.Поляки избили соотечественника в чешском городе Острава, приняв его по ошибке за украинца, сообщило издание The Warsaw.

Жертвой нападения стал житель Верхней Силезии Куба Хайзиг, который ехал вдоль исторических границ региона, чтобы собрать деньги на лечение своей беременной девушки от рака.

Хайзиг возвращался из магазина и прошел мимо группы поляков. По его словам, он неожиданно получил удар по голове, упал на землю, и его начали жестоко бить ногами. Все это время его оскорбляли. На шапке велосипедиста написано "GŌRNY ŚLŌNSK" – "Верхняя Силезия" на силезском языке. Цвета региона, жёлтый и синий, те же, что на украинском флаге, и нападавшие их перепутали говорится в публикации

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук пожаловалась, что поляки враждебно относятся к украинским беженцам в своей стране.

До этого экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам, проживающим в Польше, стоит быть готовыми к увеличению числа нападений на них.

Газета Rzeczpospolita, в свою очередь, отмечала, что в первой половине 2026 года полиция зарегистрировала от проживающих в Польше украинцев на 30% больше заявлений о различных актах агрессии со стороны местных жителей, чем в аналогичный период годом ранее.