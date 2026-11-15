Соавтор "Коричневой книги" Татар: в Польше – рекорд по нападениям на украинцев

Количество нападений на украинцев в Польше достигло рекордных значений Соавтор "Коричневой книги" Татар: в Польше – рекорд по нападениям на украинцев

Москва15 ноя Вести.Рекордный рост случаев физической агрессии в отношении украинцев в Польше зафиксирован в 2026 году.

Об этом журналистам рассказала один из авторов доклада о нетерпимости "Коричневая книга" Анна Татар, передает РИА Новости.

В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам из Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность — ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года подчеркнула Татар

По ее мнению, причина изменения отношения к украинским иммигрантам — распространение целенаправленных политических нарративов. Она отметила конкуренцию правых политических сил, которые, как она считает, пытаются доказать, кто из них оказал меньше поддержки украинцам.

В начале лета 2026 года отношения Варшавы и Киева обострились после того, как на Украине воинской части присвоили название в честь "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). С 1943 по 1954 год боевики УПА уничтожили около 100 тысяч поляков.

В ответ решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла.

Варшава выражает серьезную обеспокоенность в связи с героизацией националистов на Украине и подчеркивает, что под бандеровским флагом эта страна не сможет войти в Евросоюз.

В середине сентября также стало известно, что вооруженный ножом гражданин Украины напал на священнослужителей на территории монастыря в городе Ярослав недалеко от польско-украинской границы.

Происшествие вызвало резонанс в республике, в Ярославе прошли уличные акции против миграционной политики властей.