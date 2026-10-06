Москва6 октВести.Украинская ПВО укомплектована личным составом только на 75%. Об этом заявил заместитель командующего воздушными силами Украины Юрий Черевашенко. Его слова приводят украинские СМИ.
На заседании временной следственной комиссии Верховной рады Черевашенко отметил, что в ВСУ провели работу, направленную на предотвращение перевода военнослужащих в другие подразделения.
Сейчас укомплектованность составляет около 75%сказал он
По словам Черевашенко, главной проблемой украинской ПВО сейчас стали технологические решения. Он анонсировал масштабирование и увеличение числа подготовленных пилотов после работы над этим.
Ранее украинский командир батальона Роман Ковалев заявил, что ситуация в ВСУ остается критической. По его словам, ВСУ остро не хватает финансирования, средств ПВО и личного состава.