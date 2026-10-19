Украинские беспилотники долетают до трассы "Новороссия" на воздушных шарах ВСУ используют воздушные шары для доставки дронов Hornet до трассы "Новороссия"

Москва19 окт Вести.Украинские операторы дронов применяют воздушные шары, чтобы доставить беспилотники Hornet до трассы Р-280 "Новороссия", не тратя заряд аккумулятора. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил командир взвода противодействия БПЛА 49-й общевойсковой армии с позывным Вескер.

Они прилетают сюда на воздушных шарах. Эти шары похожи на метеозонды. Hornet на этих воздушных шарах прилетают, а так же прилетают FPV-дроны противника, тем самым у них сохраняется заряд аккумулятора, а управлять ими можно и за пару сотен километров, так как все они оснащены терминалами Starlink рассказал военнослужащий

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что проблемы ВСУ со спутниковой связью Starlink косвенно отразятся на безопасности трассы Р-280 "Новороссия". По его словам, замедление Starlink – не настолько серьезная проблема, чтобы обрушить определенный контур, в котором действует противник.