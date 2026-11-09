Украинские СМИ сообщили о гибели брата советника Зеленского в боях против ВСУ На Украине сообщили о гибели брата советника Зеленского в Запорожской области

Москва9 ноя Вести.Брат советника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаила Подоляка погиб в поселке Кирилловка Запорожской области в мае 2024 года, сражаясь на стороне России против ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua".

По данным издания, речь идет о полковнике Владимире Михайловиче Подоляке. Он погиб 19 мая 2024 года в Кирилловке в возрасте 59 лет.

Ранее, в феврале 2024 года, Михаил Подоляк признавал, что у него есть родственники в России. Он также отмечал, что у многих украинцев есть родственники в России, однако это не означает, что они поддерживают с ними общение.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. По итогам референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав России. В июне 2026-го президент РФ Владимир Путин сообщал, что под российским контролем находится 80% Запорожской области. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года временным административным центром региона является Мелитополь.