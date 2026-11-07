Москва7 нояВести.При атаке со стороны Украины в Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщает региональный оперштаб.
ВСУ ударили по поселку Ивня. Противник применил БПЛА, он взорвался на территории парковки.
При очередных атаках ВСУ пострадала мирная жительница... Женщине, получившей акубаротравму, медицинская помощь оказана на месте. От предложенной транспортировки в стационар она отказаласьговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
После детонации дрона загорелся грузовик, его оперативно потушили прибывшие на место пожарные.
Также в результате действий киевских формирований повреждения получили коммерческий объект в селе Бутово Яковлевского округа, многоквартирный дом и машина в поселке Красная Яруга и еще одно транспортное средстве в населенном пункте Погромец.