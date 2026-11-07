Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ на парковке в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал поселок в Белгородской области, ранена женщина Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ на парковке в Белгородской области

Москва7 ноя Вести.При атаке со стороны Украины в Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщает региональный оперштаб.

ВСУ ударили по поселку Ивня. Противник применил БПЛА, он взорвался на территории парковки.

При очередных атаках ВСУ пострадала мирная жительница... Женщине, получившей акубаротравму, медицинская помощь оказана на месте. От предложенной транспортировки в стационар она отказалась говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

После детонации дрона загорелся грузовик, его оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

Также в результате действий киевских формирований повреждения получили коммерческий объект в селе Бутово Яковлевского округа, многоквартирный дом и машина в поселке Красная Яруга и еще одно транспортное средстве в населенном пункте Погромец.