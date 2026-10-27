Украинский депутат через суд потребовала от Саакашвили алименты на дочь Депутат Рады Ясько через суд потребовала от Саакашвили алименты на дочь

Москва27 окт Вести.Депутат Верховной рады Елизавета Ясько подала в суд Киева иск против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Женщина требует лишить бывшего грузинского лидера его родительских прав на их общую дочь Жасмин. Также в иске значится требование об алиментах до совершеннолетия ребенка.

Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на данные судебного реестра и информацию, которая указана на сайте Шевченковского районного суда Киева.

Отбывающий наказание в грузинской тюрьме Саакашвили заявил, что он оказывает материальную помощь своей дочери, родившейся у Ясько уже после того, как он был заключен под стражу. На своей странице в соцсети X Саакашвили указал, что его мать посещала внучку в Киеве, а также в нескольких европейских городах.

Кроме того, экс-президент Грузии указал, что его мать оказывает ребенку ежемесячную финансовую поддержку, в 2022 году подарила девочке квартиру в украинской столице.