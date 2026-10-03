Москва3 окт Вести.Украинский историк Марта Гавришко заявила, что Германия против конфликта с РФ, а также предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и его союзникам отправиться служить в Вооруженных силах Украины.

Так она прокомментировала падение рейтинга правящей коалиции Мерца.

Если Мерц и вся его воинственно настроенная коалиция ХДС/ХСС–СДПГ так уж жаждут войны, пусть надевают каски и сами топают прямиком на украинский фронт написала Гавришко в соцсети X

Историк иронично отметила, что "Азов" (террористическая организация, запрещена в России) с радостью примет в свои ряды немецкий политиков и даже найдет для них подходящие нашивки с нацистской символикой.