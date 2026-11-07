Москва7 ноя Вести.Германия не может помогать Украине поставками Patriot, но может поддерживать ее "в бесконечной спирали эскалации" конфликта - и именно это сейчас значит быть лучшим другом Украины, заявила украинский историк Марта Гавришко, комментируя заявление главы МО ФРГ Бориса Писториуса о неспособности передать ВСУ больше комплексов Patriot.

Ранее он заявил, что Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot, так как дальнейшие поставки грозят образованием брешей в германской оборонной сфере.

Никаких Patriot. Никакие ракет Taurus. Но Германия все еще может поддерживать Украину в бесконечной спирали эскалации... Видимо, именно это сейчас значит "быть лучшим другом Украины" написала Гавришко в X

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заказать у Германии еще ракет Taurus. По его мнению, такое соглашение о военной помощи пойдет на пользу и Киеву, и Берлину.