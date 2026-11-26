Умер стоявший у истоков технологий CD и DVD физик Джеймс Т. Рассел

Умер физик Джеймс Т. Рассел, стоявший у истоков технологий CD и DVD Умер стоявший у истоков технологий CD и DVD физик Джеймс Т. Рассел

Москва26 ноя Вести.Американский ученый-физик Джеймс Т. Рассел, разработки которого легли в основу технологий компакт-дисков и DVD, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета The Seattle Times, ссылаясь на семью ученого.

По их информации, он скончался в городе Белвью в ноябре.

Джеймс Т. Рассел родился в 1931 году в городе Бремертон. Во время работы инженером в Мемориальном институте Баттеля в 1960-1970-е годы он изобрел технологию оптических носителей цифровой информации, которые впоследствии были запатентованы крупными компаниями и стали основой для разработки CD и DVD дисков.

Ранее британская рок-группа Duran Duran сообщила о смерти своего гитариста Энди Тейлора 23 ноября. Музыкант ушел из жизни в возрасте 65 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.