Москва24 сен Вести.24 сентября выдающийся российский физик, академик РАН, создатель полупроводниковых технологий Александр Асеев празднует юбилей – доктору физико-математических наук исполнилось 80 лет. Подробности о своей работе ученый рассказал информационной службе "Вести".

Научные открытия Асеева в области физики полупроводников и полупроводниковых систем активно применяются в космическом приборостроении, а также при производстве наноэлектроники и лазерной техники.

Вся моя жизнь прошла под флагом полупроводников. Полупроводники – это основа компьютерного вычисления, раньше этого вообще не было. Это высокоскоростная связь. Сейчас у каждого в кармане телефоны – их основа это полупроводниковые схемы, транзисторы рассказал Асеев

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем стоимость электроники может повыситься из-за повсеместного использования искусственного интеллекта, который нуждается в значительных объемах чипов памяти. Бум ИИ вызвал дефицит полупроводников и остановил падение цен на устройства, длившееся 10 лет.