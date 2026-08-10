Москва10 авг Вести.На 59-м году жизни скончался Мэттью Джукс. Английский винный журналист, закупщик и создатель безалкогольного напитка Cordialities умер в Португалии. Об этом сообщает The Telegraph.

Благодаря активной работе по продвижению виноделия Австралии Джукс был известен как "Крокодил Данди австралийских вин". Он выпускал ежегодный рейтинг "100 лучших вин Австралии". Кроме того, журналист писал для Daily Mail, а также вел радио- и телепередачи на BBC.

В его активе 14 книг и ежегодные рейтинги вин различных регионов. С 2020-х годов Джукс создавал безалкогольные напитки Jukes Cordialities. Его продукция подавалась в мишленовских ресторанах.