В ВОЗ подтвердили смерть спасателя при эвакуации с лайнера MV Hondius Глава ВОЗ подтвердил смерть испанского спасателя при эвакуации MV Hondius

Москва11 мая Вести.Сотрудник Гражданской гвардии Испании, задействованный в спасательной операции по эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondius на фоне вспышки хантавируса, умер от сердечного приступа вечером 10 мая. Об этом заявил директор-исполнитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отмечается, что находившимся на причале сотрудникам экстренных служб не удалось спасти его, несмотря на реанимационные мероприятия.

Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в [порту] Пуэрто-де-Гранадилья [на юге Тенерифе] в аэропорт для репатриации написал он на своей странице в соцсети Х

Ранее в минздраве Испании сообщили, что пассажиры лайнера MV Hondius пробудут на карантине 42 дня, что связано с инкубационным периодом заболевания.