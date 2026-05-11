Москва11 маяВести.Сотрудник Гражданской гвардии Испании, задействованный в спасательной операции по эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondius на фоне вспышки хантавируса, умер от сердечного приступа вечером 10 мая. Об этом заявил директор-исполнитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Отмечается, что находившимся на причале сотрудникам экстренных служб не удалось спасти его, несмотря на реанимационные мероприятия.
Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в [порту] Пуэрто-де-Гранадилья [на юге Тенерифе] в аэропорт для репатриациинаписал он на своей странице в соцсети Х
Ранее в минздраве Испании сообщили, что пассажиры лайнера MV Hondius пробудут на карантине 42 дня, что связано с инкубационным периодом заболевания.