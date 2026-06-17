Москва17 июнВести.Утром в Москве в одной из больниц на 88-м году жизни умер знаменитый фотохудожник Игорь Гранковский, сообщает МК. Он был любимым фотографом многих звезд российского шоу-бизнеса на протяжении долгих лет.
Именно Гранковский был автором обложек для дисков Филиппа Киркорова, Ильи Резника, Эдиты Пьехи, Азизы. С ним всегда тепло общались Дима Билан, Стас Михайлов и другие знаменитости.
В шоу-бизнесе Игорь Николаевич считается главным и любимым фотографом Аллы Пугачевой, с которой подружился еще в советское время. Гранковский запечатлел главные моменты жизни певицы и даже снялся с ней в клипе на песню "Фотограф".
Игорь Гранковский работал всю жизнь и в последние ее годы возглавлял журнал Кремлевского дворца.
Несколько недель назад у знаменитого фотохудожника начались проблемы с самочувствием, он был госпитализирован и умер в одной из столичных клиник.
Игорь Николаевич умер сегодня в 7:15 утраподтвердила вдова Гранковского Татьяна.
Прощание с Игорем Гранковским состоится 19 июня в 12 часов дня. Оно пройдет в часовне при больнице Святителя Алексия на Ленинском проспекте.