Москва17 июн Вести.Утром в Москве в одной из больниц на 88-м году жизни умер знаменитый фотохудожник Игорь Гранковский, сообщает МК. Он был любимым фотографом многих звезд российского шоу-бизнеса на протяжении долгих лет.

Именно Гранковский был автором обложек для дисков Филиппа Киркорова, Ильи Резника, Эдиты Пьехи, Азизы. С ним всегда тепло общались Дима Билан, Стас Михайлов и другие знаменитости.

В шоу-бизнесе Игорь Николаевич считается главным и любимым фотографом Аллы Пугачевой, с которой подружился еще в советское время. Гранковский запечатлел главные моменты жизни певицы и даже снялся с ней в клипе на песню "Фотограф".

Игорь Гранковский работал всю жизнь и в последние ее годы возглавлял журнал Кремлевского дворца.

Несколько недель назад у знаменитого фотохудожника начались проблемы с самочувствием, он был госпитализирован и умер в одной из столичных клиник.

Игорь Николаевич умер сегодня в 7:15 утра подтвердила вдова Гранковского Татьяна.

Прощание с Игорем Гранковским состоится 19 июня в 12 часов дня. Оно пройдет в часовне при больнице Святителя Алексия на Ленинском проспекте.