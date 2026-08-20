Москва20 авг Вести.В Москве скончался основатель известных коллективных блогов dirty.ru и "Лепрозорий", веб-дизайнер Йован Савович. Ему было 43 года. Об этом говорится на сайте "Лепры".

Наши сердца навсегда будут биться в унисон. Память о нем навсегда останется с нами написал один из пользователей под ником mudhoney

Предварительно, 43-летний веб-дизайнер скончался из-за сердечного приступа.

Основатель "Лепры" и dirty.ru Йован Савович родился 3 октября 1982 года в Сараево. В 1992 году из-за начавшейся в Югославии войны его семья переехала в Москву. Там он в 2001 году запустил dirty.ru, ставший одним из первых коллективных блогов рунета, а позже - "Лепрозорий".