Умер первый человек, рожденный в Калининградской области после ее переименования

Умер первый человек, рожденный в Калининградской области Умер первый человек, рожденный в Калининградской области после ее переименования

Москва11 сен Вести.На 81-м году жизни скончался генерал-майор Александр Анатольевич Дорофеев — первый человек, рожденный в Калининградской области. Об этом сообщило правительство региона.

Александр Анатольевич родился в Тапиау (ныне Гвардейск) 4 июля 1946 года, в этот день Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую. Ушел из жизни мужчина 10 сентября в Майкопе Республики Адыгея.

Сын Героя России, участника штурмов Кенигсберга и Пиллау Анатолия Дорофеева, связал жизнь с армией. Служил в Чехословакии, ГДР, был начальником штаба 79-го гвардейского мотострелкового полка в Калининграде, участвовал в Первой чеченской кампании … Светлая память мужественному офицеру и настоящему патриоту Родины говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

Александр Дорофеев писал статьи в электронных энциклопедиях о военной истории России. Награжден медалями "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества", "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "80 лет Калининградской области".