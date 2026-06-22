Умер вице-премьер Кубы и один из лидеров Кубинской революции Рамиро Менендес Соратник братьев Кастро Рамиро Вальдес Менендес скончался на 95-м году жизни

Москва22 июн Вести.На Кубе в возрасте 94 лет скончался Рамиро Вальдес Менендес — близкий соратник Фиделя и Рауля Кастро, наряду с ними активно участвовавший в Кубинской революции 1959 года. О смерти государственного деятеля сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Глава государства выразил соболезнования семье Вальдеса, назвав его человеком, которого он глубоко уважал.

Уход из жизни Команданте Революции Рамиро Вальдеса Менендеса вызывает у меня глубокую боль, словно потеря отца. Именно так я всегда к нему относился и уважал его. Именно таким я буду помнить его поддержку и советы, его ненавязчивую помощь и образцовую преданность в служении Родине написал Диас-Канель в соцсети X

Посольство России на Кубе также выразило соболезнования кубинскому народу и правительству страны.

С глубоким прискорбием мы получили известие о кончине легендарного командующего революцией Рамиро Вальдеса Менендеса, одного из самых прославленных сынов кубинской земли. Неутомимый борец за независимость и суверенитет своей Родины, он посвятил всю жизнь служению ей ... Его приверженность Кубе и ее народу была образцовой. Выражаем самые искренние соболезнования правительству и всему кубинскому народу в этот скорбный момент отмечается в Telegram-канале диппредставительства

Рамиро Вальдес Менендес был одним из последних представителей поколения Кубинской революции, одним из основателей Движения 26 июля.

В середине 1950-х годов он участвовал в ключевых событиях на острове, включая нападение на казармы Монкада в 1953 году и экспедицию на яхте "Гранма" в 1956 году, которая положила начало борьбе революционеров против режима Фульхенсио Батисты. В период партизанской войны он был заместителем Эрнесто Че Гевары.

После победы революции в 1959 году Вальдес Менендес дважды возглавлял Министерство внутренних дел Кубы, входил в руководство ЦК Коммунистической партии и политбюро ее центрального комитета, а также стоял у истоков создания службы государственной безопасности и разведки.

В последние десятилетия он занимал различные государственные посты, включая должность заместителя председателя Госсовета и Совета министров страны.

Рамиро Вальдес Менендес был удостоен званий Героя Республики Куба и Героя труда Республики Куба.

С его смертью на Кубе остаются два последних лидера Кубинской революции — Рауль Кастро, которому 95 лет, и 98-летний Гильермо Гарсия Фриас.