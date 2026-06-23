На Кубе объявлен траур из-за смерти Рамиро Вальдеса Менендеса Власти Кубы объявили траур после смерти революционера Рамиро Вальдеса Менендеса

Москва23 июн Вести.Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил на острове национальный траур 23 июня в связи со смертью известного кубинского революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Текст его указа опубликован в официальной газете Gaceta Oficial.

Документ предписывает приспустить государственный флаг Кубы на военных объектах и госучреждениях во время траура.

Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса говорится в декрете президента

Рамиро Вальдес Менендес скончался утром 21 июня. Он был близким соратником Фиделя и Рауля Кастро, а также одним из последних представителей поколения Кубинской революции, одним из основателей Движения 26 июля.