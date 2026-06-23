Москва23 июнВести.Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил на острове национальный траур 23 июня в связи со смертью известного кубинского революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Текст его указа опубликован в официальной газете Gaceta Oficial.
Документ предписывает приспустить государственный флаг Кубы на военных объектах и госучреждениях во время траура.
Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендесаговорится в декрете президента
Рамиро Вальдес Менендес скончался утром 21 июня. Он был близким соратником Фиделя и Рауля Кастро, а также одним из последних представителей поколения Кубинской революции, одним из основателей Движения 26 июля.