В Берлине на 87-м году жизни скончалась легендарная модель Верушка

Умерла первая немецкая супермодель и звезда 60-х Верушка В Берлине на 87-м году жизни скончалась легендарная модель Верушка

Москва25 ноя Вести.Первая немецкая супермодель Верушка (графиня Вера фон Лендорф) скончалась в Берлине на 87-м году жизни в окружении близких. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на родственника артистки.

Пик мировой популярности Верушки пришелся на 1960-е годы: она была одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, регулярно появлялась на обложках журналов Vogue и Life, а также сыграла яркую роль в культовом фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение".

В середине 1970-х годов она отошла от классического подиума, став первопроходцем в сфере художественного боди-арта, и посвятила себя фотографии, живописи и перформансам.