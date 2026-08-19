Умеров стал управляющим компании из США, связанной с коррупцией на Украине ТАСС: Умеров стал управляющим американской фирмы, фигурировавшей в делах НАБУ

Москва19 авг Вести.Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала августа возглавляющий Службу внешней разведки Рустем Умеров в апреле 2026 года занял должность управляющего и главного агента флоридской компании Asret Transportation LLC, которая ранее упоминалась в расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом свидетельствуют документы о деятельности фирмы, с которыми ознакомился ТАСС.

Еще в августе 2025 года Asret Transportation LLC всплывала в антикоррупционных расследованиях как структура, выставлявшая счета министерству обороны Украины, а затем переводившая полученные деньги другим организациям. В частности, фигурировал эпизод с перечислением этой компании 2,54 млн долларов. На тот момент прямой связи между фирмой и Умеровым не прослеживалось, хотя на проживающих в США родственников чиновника было зарегистрировано несколько других компаний во Флориде.

Тем не менее в апреле 2026 года Умеров занял пост менеджера Asret Transportation LLC, а в качестве юридического адреса компании был указан один из арендуемых семьей Умеровых домов во Флориде - на Уайтхолл-драйв в городе Дэйви.

В августе 2025 года имя Умерова упоминалось в связи с расследованием НАБУ коррупционного скандала, известного как "Миндичгейт". По версии следствия, предприниматель Тимур Миндич повлиял на Умерова, чтобы министерство обороны Украины приобрело некачественные бронежилеты на сумму свыше 5 млн долларов. Обвинения Умерову тогда предъявлены не были. При этом его родные - отец, дети и брат - живут во Флориде и владеют или арендуют несколько дорогостоящих объектов недвижимости.