Уральский чиновник во время задержания пытался спрятать телефон с перепиской Стали известны детали задержания директора УГХ Каменска-Уральского

Москва3 окт Вести.Начальник МКУ "Управление городского хозяйства" Каменска-Уральского Яков Барбицкий пытался спрятать телефон с перепиской при задержании. Детали операции выяснил журналист ИС "Вести" Сергей Багдасарян.

Барбицкий, которого обвинили в получении взяток от местных предпринимателей, был задержан 24 сентября при содействии спецназа.

Во время штурма квартиры фигурант выбросил смартфон из окна. Впоследствии аппарат был найден в траве под окнами многоэтажки. При обысках в квартире директора УГХ также нашли порядка 300 тысяч рублей наличными, ценные вещи и крепкий алкоголь.

Самый дорогостоящий - коньяк 30-летней выдержки. Здесь же находится коллекция часов премиум-класса. И самый важный вещдок - смартфон. Его, по данным уголовного дела, фигурант при задержании поспешно выбросил из окна. В телефоне находится важная для следствия переписка Барбицкого с обвиняемым коммерсантом, в которой они якобы обсуждали сумму взятки уточнил Багдасарян

Сам фигурант на вопросы журналистов о своем задержании предпочел не отвечать. Чтобы скрыться от видеокамер при конвоировании мужчина повязал себе на голову рубашку.

Ранее в управлении СК по Свердловской области сообщили, что по делу с Барбицким проходит и 52-летний местный предприниматель Валерий Гильманов. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года коммерсант давал Барбицкому взятки за заключение муниципальных контрактов.

Оба фигуранта были заключены под стражу на два месяца.