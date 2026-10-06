Синоптик Колесов: в Неве уровень воды достиг самой высокой отметки за весь год

Уровень воды в Неве достиг максимума за 2026 год Синоптик Колесов: в Неве уровень воды достиг самой высокой отметки за весь год

Москва6 окт Вести.В реке Неве в Санкт-Петербурге зафиксированы максимальные значения уровня воды. О них сообщил синоптик Александр Колесов.

Он дал понять, что на это повлиял циклон над Скандинавией.

Сегодня днем уровень воды в Санкт-Петербурге достиг самой высокой отметки за весь этот год. … 122 см над нулем Кронштадтского футштока написал он в своем Telegram-канале

Из-за циклона над Финским заливом поднялся сильный западный ветер, его порывы достигали 15-20 м/с. Этим и объясняется нагон воды в Неву и, следовательно, повышение уровня воды в ней.