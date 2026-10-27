За дебош на Красной площади оштрафованы два уроженца Молдавии

Уроженец Молдавии в день 50-летия устроил дебош на Красной площади За дебош на Красной площади оштрафованы два уроженца Молдавии

Москва27 окт Вести.Два уроженца Молдавии задержаны и оштрафованы за дебош на Красной площади, который они устроили в ночь на 26 октября, пишет MK.RU.

По сведениям издания, инцидент произошел в самом центре Москвы около полуночи.

Двое уроженцев Молдавии задержаны за дебош на Красной площади в ночь на понедельник. ... Мужчины 49 и 50 лет от роду приставали к гражданам, ругались матом говорится в публикации

Когда полиция попыталась задержать дебоширов, они отказались предъявить паспорта и в целом вели себя крайне агрессивно.

Позднее стало известно, что одному из нарушителей порядка накануне исполнилось 50 лет. Возможно, поэтому он, выпив, начал неадекватно себя вести, предполагает издание.

Постановлением Тверского суда столицы оба дебошира были оштрафованы на 2500 рублей за мелкое хулиганство.