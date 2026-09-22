Гражданина Чехии арестовали на 13 суток за одиночный пикет на Красной площади

В Москве гражданину Чехии дали 13 суток за одиночный пикет у Мавзолея Гражданина Чехии арестовали на 13 суток за одиночный пикет на Красной площади

Москва22 сен Вести.Тверской районный суд Москвы назначил административный арест гражданину Чехии Михаилу Пламенеку по делу об одиночном пикете у Мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

За совершение правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) Пламенек М. назначен административный арест на срок 13 суток сказано в сообщении

Кроме того, иностранца признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, и нарушении порядка организации либо проведения пикетирования. Ему назначены штрафы 40 и 20 тысяч рублей соответственно.

Согласно материалам дела, днем 20 сентября Пламенек возле Мавзолея Ленина на Красной площади развернул плакат с надписью на английском языке тематического содержания, то есть совершил действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Так как он проводил одиночный пикет на прилегающей к резиденции президента РФ территории, где подобные мероприятия запрещены, то был задержан полицейскими. На их требования проследовать в отдел он ответил отказом и оказал сопротивление.