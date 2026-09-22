Москва22 сенВести.Тверской районный суд Москвы назначил административный арест гражданину Чехии Михаилу Пламенеку по делу об одиночном пикете у Мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
За совершение правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) Пламенек М. назначен административный арест на срок 13 сутоксказано в сообщении
Кроме того, иностранца признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, и нарушении порядка организации либо проведения пикетирования. Ему назначены штрафы 40 и 20 тысяч рублей соответственно.
Согласно материалам дела, днем 20 сентября Пламенек возле Мавзолея Ленина на Красной площади развернул плакат с надписью на английском языке тематического содержания, то есть совершил действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Так как он проводил одиночный пикет на прилегающей к резиденции президента РФ территории, где подобные мероприятия запрещены, то был задержан полицейскими. На их требования проследовать в отдел он ответил отказом и оказал сопротивление.