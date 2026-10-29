Москва29 октВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к Financial Times удалить фейк о президенте России Владимире Путине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация - дезинформация. Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь правсказал Ушаков
Стере потребовал от руководства британской Financial Times исправить публикацию о своем совместном с президентом Финляндии Александром Стуббом недавнем разговоре с российским лидером, в которой были некорректно изложены темы беседы.