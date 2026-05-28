Ушаков: посредники, организовывавшие переговоры с Киевом, заняты другой темой

Москва28 мая Вести.Представители, задействованный для проведения переговорного процесса с украинской стороной, сейчас заняты другой темой. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сейчас посредники, которые организовывали несколько раундов переговоров, они сейчас заняты другой темой сказал он

При этом, уточнил Ушаков, темы, по которым ведутся переговоры с Украиной, ясны.

И мы ждем каких-то шагов навстречу с украинской стороны указал помощник президента России

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен предложить России сократить ее вооруженные силы, если начнутся переговоры по Украине.