Москва6 июнВести.Посредником в диалоге РФ и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости он выразил мнение, что участвовать в переговорах между сторонами должен абсолютно авторитетный политик.
Человек, который пользуется абсолютным авторитетомсказал Степашин
Одним из возможных кандидатов на роль посредника он назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что представители, задействованные для проведения переговорного процесса с украинской стороной, сейчас заняты другой темой.