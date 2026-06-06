Степашин: человек с абсолютным авторитетом может быть посредником в переговорах

Степашин рассказал, кто может быть посредником в диалоге РФ и Запада Степашин: человек с абсолютным авторитетом может быть посредником в переговорах

Москва6 июн Вести.Посредником в диалоге РФ и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

В интервью РИА Новости он выразил мнение, что участвовать в переговорах между сторонами должен абсолютно авторитетный политик.

Человек, который пользуется абсолютным авторитетом сказал Степашин

Одним из возможных кандидатов на роль посредника он назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что представители, задействованные для проведения переговорного процесса с украинской стороной, сейчас заняты другой темой.