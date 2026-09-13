Ушаков рассказал, кто упомянул Украину на саммите БРИКС в Индии Ушаков: только глава МИД Бразилии упомянул Украину на саммите БРИКС в Нью-Дели

Москва13 сен Вести.Только один из выступавших на саммите БРИКС в Индии - министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра - упомянул украинский конфликт в своей речи. Об этом в беседе с одним из федеральных каналов сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Я вчера обратил внимание, что в ходе выступления лидеров на саммите лишь один - это министр иностранных дел Бразилии - упомянул Украину, остальные лидеры это просто обошли сказал он

Отвечая на вопрос о том, говорит ли это о солидарности внутри объединения по ситуации на Украине, Ушаков отметил, что это демонстрирует понимание позиции Москвы.

В ходе саммита БРИКС в Индии лидеры стран объединения приняли Делийскую декларацию. В ней, в частности, говорится о необходимости решать мировые конфликты в том числе путем устранения их коренных причин.