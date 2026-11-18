Ушаков: Уиткофф и Кушнер будут работать с оглядкой на встречу лидеров на АТЭС

Ушаков: Уиткофф и Кушнер будут работать с оглядкой на саммит в Шэньчжэне Ушаков: Уиткофф и Кушнер будут работать с оглядкой на встречу лидеров на АТЭС

Москва18 ноя Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер в Европе будут работать с оглядкой на встречу глав РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае, а не наоборот.

Я думаю, что они будут работать с оглядкой на то, что происходит в Шэньчжэне. Потому что здесь главное, а там важное, но второстепенное сказал Ушаков в ходе общения с журналистами

Как сообщалось, трехсторонняя встреча между председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом подтверждена, она пройдет 19 ноября на полях АТЭС.