Москва18 нояВести.Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер в Европе будут работать с оглядкой на встречу глав РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае, а не наоборот.
Я думаю, что они будут работать с оглядкой на то, что происходит в Шэньчжэне. Потому что здесь главное, а там важное, но второстепенноесказал Ушаков в ходе общения с журналистами
Как сообщалось, трехсторонняя встреча между председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом подтверждена, она пройдет 19 ноября на полях АТЭС.