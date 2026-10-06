Ушаков: отдельная встреча Путина и Пашиняна на саммите СНГ не запланирована

Ушаков: встреча Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Туркменистане не спланирована Ушаков: отдельная встреча Путина и Пашиняна на саммите СНГ не запланирована

Москва6 окт Вести.Отдельная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Туркменистане не запланирована. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом Ушаков не исключил, что Путин и Пашинян смогут пообщаться непосредственно во время мероприятий саммита.

Не планируется встреча. Хотя контакт по ходу тех мероприятий нельзя исключать, конечно… Если какая-то будет необходимость пообщаться, наверное, президент ей воспользуется, но пока это не планируется сказал он

Помощник российского лидера также прокомментировал информацию о возможной поездке Пашиняна в Россию для встречи с Путиным. По его словам, конкретной договоренности на этот счет пока нет, дипломатические контакты по организации такой встречи также не проводились.

9 октября в Туркменистане состоится саммит СНГ с участием президента РФ Владимира Путина. Рабочий визит главы российского государства в Туркмению начнется 8 октября.