Ушаков заявил, что не знает о "духе Анкориджа"

Москва20 мая Вести."Дух Пекина", в отличие от "духа Анкориджа", действительно существует, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью федеральному телеканалу.

Он добавил, что ни разу не употреблял словосочетание "дух Анкориджа".

"Дух Пекина" существует. Я не знаю про "дух Анкориджа" сказал Ушаков

Помощник российского лидера добавил, что духом сотрудничества между Москвой и Пекином можно не только "дышать", но даже "пощупать" его.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, что отношения между Китаем и Россией являются образцом нового типа отношений между крупными державами.