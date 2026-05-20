Москва20 маяВести."Дух Пекина", в отличие от "духа Анкориджа", действительно существует, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью федеральному телеканалу.
Он добавил, что ни разу не употреблял словосочетание "дух Анкориджа".
"Дух Пекина" существует. Я не знаю про "дух Анкориджа"сказал Ушаков
Помощник российского лидера добавил, что духом сотрудничества между Москвой и Пекином можно не только "дышать", но даже "пощупать" его.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, что отношения между Китаем и Россией являются образцом нового типа отношений между крупными державами.