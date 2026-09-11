Москва11 сен Вести.Умерла старшая сестра норвежского короля Харальда V принцесса Астрид. Ей было 94 года. Сообщение о смерти монаршей особы опубликовано на сайте королевского дома Норвегии.

Его величество король принял решение о том, что сегодня и в день похорон флаги на балконе дворца будут приспущены говорится в сообщении

Принцесса Астрид родилась в 1932 году. В ее честь был назван участок побережья в Антарктиде, который открыли годом ранее норвежские китобои.

Кроме того, принцесса Астрид входила в организационный комитет Олимпийских игр в Осло, а с 1954 по 1968 годы выполняла роль первой леди Норвегии.

Младший брат принцессы, Харальд V, ушел из жизни 28 августа. Его наследником стал сын – Хокон VIII.